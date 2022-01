Hidratante corporal, água micelar e mais: 7 produtos para a rotina de cuidados com a pele

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 itens incríveis que vão te ajudar a cuidar da pele do corpo e do rosto da melhor maneira possível! E tem de tudo: hidratante corporal, água micelar, máscara facial e muuuito mais. Dá uma olhada:

Manter uma rotina de cuidados com a pele é super importante para evitar o ressecamento, eliminar células mortas e prevenir os sinais do envelhecimento. Para isso, incluir produtos de qualidade (e indicados para o seu tipo de pele) na rotina de beleza fazem toda a diferença!

4. Face Care Intensive Antissinais Reparador, Neutrogena: https://amzn.to/3DAndAQ

Formulado com vitamina C, colágeno hidrolisado e niacinamida, esse hidratante facial noturno da Neutrogena possui textura leve e de rápida absorção, combate e previne os sinais do envelhecimento, uniformiza o tom, corrige marcas na pele e proporciona hidratação com toque seco por 24 horas.