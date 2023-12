Hidratante, água micelar e mais: 10 produtos de skincare que não podem faltar na sua rotina

Confira dicas de produtos indispensáveis para o dia a dia

Seguir uma rotina de skincare faz tooooda a diferença na pele, não é mesmo? Afinal, com produtos de qualidade, ela ficará mais saudável, rejuvenescida e ainda mais linda. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos de skincare para o rosto que não podem faltar na sua rotina de cuidados. E tem de tudo: hidratante, água micelar, escova de limpeza, creme para os olhos e muito mais!

Confira e escolha seus produtos favoritos:

1. Cleansing oil Gokujyun, Hada Labo: https://amzn.to/3RJRZ3g

Com o objetivo de retirar toda a maquiagem e as impurezas da pele, este produto combina óleo de oliva de alta pureza e óleo de jojoba cuidadosamente selecionados para limpar profundamente a epiderme sem remover sua hidratação.

2. Gel de limpeza facial, Darrow: https://amzn.to/3v4Gniu

Combinando ativos antioleosidade, esse gel de limpeza desobstrui os poros e diminui as acnes. Além disso, conta com vitamina C em sua fórmula, que proporciona ação antioxidante.

3. Hidratante Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/47ZshO3

Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse produto garante hidratação intensa por até 48 horas, ajuda no controle da oleosidade e, ainda, possui uma textura leve de water gel.

4. Creme para a área dos olhos, Océane: https://amzn.to/3RAAvFw

Indicado para a região dos olhos, este creme com vitamina C suaviza a aparência das linhas de expressão e olheiras, hidrata e ilumina a área.

5. Água micelar, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3v6CHgj

Composta por partículas que agem como imãs, captando e eliminando as impurezas e a maquiagem da pele, essa água micelar reúne 5 benefícios em um único produto: limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra até as peles mais sensíveis.

6. Gel de limpeza purificante Sébium, Bioderma: https://amzn.to/46ZIWQ5

Este gel de limpeza de rosto possui ativos ultra purificantes e tecnologia DAF, que limpa profundamente a epiderme, controlando o brilho e a oleosidade.

7. Kit Skincare Rosa Mosqueta, Kokeshi: https://amzn.to/3GPbsJS

Muito conhecido por seus inúmeros benefícios para a pele, o óleo de rosa mosqueta possui propriedades antioxidantes e antienvelhecimento, além da prevenção de rugas, flacidez e linhas de expressão. Esse kit conta com quatro produtos incríveis com óleo de rosa mosqueta: um hidratante, um produto para olhos, um sérum e uma espuma.

8. Máscara esfoliante, Océane: https://amzn.to/3TvbjTb

Com aveia e abacate em sua fórmula, essa máscara promove uma leve esfoliação no rosto, revitaliza, acalma e garante aquela sensação de bem-estar na pele.

9. Fotoprotector, Isdin: https://amzn.to/48hFhya

Com FPS 60 e absorção imediata, esse protetor solar possui uma textura ultra leve e ajuda a controlar a oleosidade da pele.

10. Escova de limpeza Foreo Luna Mini 3: https://amzn.to/48kNscZ

Essa escova de limpeza e firmadora facial possui pulsação T-Sonic, é ultra higiênica e suave e resistente à água.

