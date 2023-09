Guia completo dos jeans: confira dicas de como escolher e cuidar da sua peça

Consultora Joy Alano dá dicas para você não se arrepender na hora da compra e manter a peça intacta por anos

Poucas peças de roupa são tão essenciais e versáteis quanto um bom jeans, não é mesmo? Afinal, ele é uma escolha clássica, atemporal e facilmente adaptável a diversas ocasiões e estilos de vida, complementando desde os looks despojados e casuais, até os visuais mais elegantes e refinados.

Ao escolher seu jeans perfeito, é super importante considerar alguns pontos. Pensando nisso, a consultora Joy Alano reuniu algumas dicas para você não se arrepender na hora de garantir sua peça:

Composição e qualidade

O material de fabricação do jeans fará toda a diferença na sua durabilidade. Feito originalmente em 100% de algodão, o denim resiste bem ao desgaste e envelhece de forma charmosa. O movimento Sou de Algodão, iniciativa da Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), incentiva o uso da fibra para uma moda nacional mais responsável desde 2017.

Para maior mobilidade, é importante considerar a presença de elastano (também conhecido como spandex ou lycra), para que o jeans se adapte ao formato do corpo. A proporção de cada material pode variar, mas sua combinação assegura o equilíbrio perfeito entre a durabilidade e o conforto.

Fique de olho nos detalhes

Para escolher o jeans perfeito, é importante também prestar atenção em detalhes que mostram a sua resistência, como a gramatura do tecido e o acabamento das costuras. Afinal, dessa forma evitamos rasgos e desgastes, mesmo após várias lavagens e usos.

Versatilidade da peça

Um bom jeans nunca sai de moda! Se você procura uma calça que sirva para várias situações, uma super dica é apostar em lavagens mais escuras e cortes clássicos, como a modelagem reta, que se adapta a diferentes estilos. Agora, se você gosta de ousar, vale a pena acompanhar as tendências de moda com peças denim - como a calça cargo, a mom e a boyfriend, por exemplo.

Existem muitas opções de jeans disponíveis para combinar com o seu mood. Se você busca looks casuais e descontraídos, combine seu jeans com camisetas e tênis, garantindo conforto sem abrir mão do estilo. Já para ocasiões mais formais, experimente usar um jeans com uma camisa social e sapatos elegantes, criando uma composição sofisticada e moderna.

Lavagem correta faz a diferença

Embora o jeans seja uma peça super resistente, o processo de lavagem inadequado pode acelerar seu desgaste, causando desbotamento das cores e afetando o tecido. Por isso, é importante seguir algumas instruções simples na hora de lavar a peça, mantendo-a com aquele aspecto de novo por mais tempo.

Primeiro, vire a calça do avesso antes de colocá-la na máquina de lavar, para reduzir o atrito do lado externo; opte por uma lavagem suave em água fria, pois a água quente pode causar desbotamento; evite o uso de produtos químicos agressivos, pois podem enfraquecer as fibras de algodão; lave a peça separadamente das outras roupas para evitar desgaste; após a lavagem, deixe o jeans secar ao ar livre, pois o calor em excesso pode comprometer a durabilidade do tecido.

Gostou das dicas? Então não deixe de conferir nossa seleção de jeans disponíveis na Amazon e escolha seu favorito para ter no guarda-roupas:

1. Jeans 1981 Power Skinny, Guess: https://amzn.to/45GseWc

Com a modelagem icônica da marca, essa calça possui um detalhe que confere charme e ousadia: a barra a fio. Tudo isso permite uma combinação vasta de looks para você arrasar.

Reprodução/Amazon

2. Calça jeans de cintura alta, Barudi: https://amzn.to/3Epz5Hp

Com elastano em sua composição, esse jeans de cintura alta confere um ótimo caimento ao corpo.

Reprodução/Amazon

3. Jeans Mom marmorizado, Guess: https://amzn.to/3qZEdir

Perfeita para modernizar o look, essa calça possui cintura bem alta, quadril levemente solto e caimento ajustado até o tornozelo. Além disso, sua lavagem marmorizada garante modernidade e estilo.

Reprodução/Amazon

4. Calça jeans Bruna, Colcci: https://amzn.to/3R8OuUk

Inspirada nos anos 90, essa calça possui um aspecto vintage que amamos! Possui cintura alta que é justa no quadril e levemente solta nas pernas, evidenciando as curvas.

Reprodução/Amazon

5. Calça Boot Cut, Sawary Jeans: https://amzn.to/3EoHT0i

Este modelo flare conta com caimento mais justo nas pernas e barras mais abertas. Com algodão e elastano em sua composição, possui uma elasticidade e flexibilidade que se adaptam perfeitamente ao corpo.

Reprodução/Amazon

6. Calça jeans reta mom, Sob: https://amzn.to/3L7uhKE

Nem larga e nem skinny, essa calça jeans vai bem com qualquer composição de look. Possui cintura alta, é macio e com caimento perfeito para o dia a dia.

Reprodução/Amazon

7. Jeans Bella Sommer, Osmoze: https://amzn.to/44JEyDM

Com cintura alta, caimento levemente solto na coxa e reto no comprimento, essa peça possui cós com passantes e pregas frontais.

Reprodução/Amazon

8. Calça jeans Juliette, Colcci: https://amzn.to/44zrqRG

Essa calça apresenta modelagem ampla, sendo um meio termo entre a pantalona e o jeans reto. Valoriza as curvas com pernas soltas e retas, sendo a escolha perfeita para um look moderno e confortável. Ah, e possui um detalhe destroyed no joelho que garante um charme a mais para a peça.

Reprodução/Amazon

9. Calça jeans Boot Cut, Forum: https://amzn.to/46h6Gzx

Essa peça possui modelagem justa nos quadris e pernas retas, além de uma lavagem escura incrível para a composição de looks.

Reprodução/Amazon

10. Calça jeans flare high comfort, Ellus: https://amzn.to/46020xy

Com algodão e elastano em sua composição, essa calça jeans de modelo flare garante conforto e versatilidade.

Reprodução/Amazon

