Ficção: os 20 livros mais vendidos de 2022 para presentear neste Natal

Em 2022, os leitores fizeram a festa na Amazon! Com inúmeras promoções e milhares de títulos, eles conseguiram garantir exemplares de histórias incríveis para acompanhá-los durante o ano. Com a chegada de seu fim, a Amazon divulgou a lista de livros mais vendidos e nós trouxemos o top 20 de ficção para você conferir.

Eles são ótimas opções para quem procura presentes de Fim de Ano de última hora. Com o serviço Prime, você pode receber seu livro no dia seguinte e presentear quem você tanto ama.

Confira a lista e aproveite:

1. Kit Taylor Jenkins Reid - Daisy Jones and The Six e Os sete maridos de Evelyn Hugo: https://amzn.to/3hEoNLO