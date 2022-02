Echo Dot, Kindle Paperwhite e mais: 7 eletrônicos que você vai amar usar no dia a dia

Selecionamos itens super tecnológicos para você ter em casa

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h00

Se você quer deixar a sua casa ainda mais tecnológica, não pode perder nossas sugestões! Preparamos uma lista com itens suuper versáteis para você conhecer, garantir e usar no seu dia a dia. Dá uma olhada:

1. Echo Dot (3ª Geração): https://amzn.to/3mhuCP4

Combinando com diferentes ambientes da sua casa, esta versão do Echo Dot te deixa atualizado com as notícias e previsão do tempo, conta com 4 microfones de longo alcance e ainda permite que você faça perguntas diversas para a Alexa e envie avisos para aparelhos compatíveis.

2. Novo Kindle Paperwhite: https://amzn.to/3Bh3Lqn

Oferecendo bateria com duração de até 10 semanas, o Novo Kindle Paperwhite tela antirreflexo de 300 ppi, sistema 20% mais rápido para virar as páginas, design à prova d’água, temperatura de luz ajustável entre um tom mais branco ou âmbar e 10% mais brilho em sua configuração máxima

3. Smartwatch Haylou LS02: https://amzn.to/3nuybAF

Com tela de 1,3 polegadas e painel LCD, este smartwatch oferece bateria para até 14 dias, registro de sono, acompanhamento de atividades físicas, monitoramento de frequência cardíaca e sistema que traz notificações de aplicativos.

4. Fire TV Stick 4K: https://amzn.to/3Gnq2GT

Um streaming poderoso nas suas mãos! Integrado com a Alexa, este dispositivo permite que você busque e acesse conteúdos por comandos de voz e ainda tenha uma verdadeira experiência de cinema com sua resolução 4K Ultra HD.

5. Headphone Philips Wireless TAUH202BK/00: https://amzn.to/3midetv

Com Drivers de 32 mm e acabamento fechado, este headphone possui fechamento compacto com seu design dobrável, conexão Bluetooth, microfone com cancelamento de eco e muito mais.

6. Caixa Multimídia Portátil Go 2, JBL: https://amzn.to/3pHSgpQ

Além de ter um design moderno, esta caixa de som é à prova d’água e também conta com autonomia de até 5 horas, viva-voz, integração com assistente de voz e conexão Bluetooth.

7. Vitrola com USB, Raveo, Sonetto Rose Gold, 10 W: https://amzn.to/3jFzlbA

Com 3 rotações diferentes, esta vitrola possui entrada USB para reproduzir e gravar conteúdos,saída auxiliar e conexão Bluetooth para que você escute músicas armazenadas no tablet, computador ou celular.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ