9 dicas de presentes que vão conquistar os apaixonados por tecnologia

Smartwatch, caixa de som, controle universal e mais opções para presentear

Se você deseja surpreender alguém que a-m-a tecnologia com um presente incrível neste fim de ano, nós podemos te ajudar! A CARAS preparou uma lista com 9 dicas de itens que vão conquistar a pessoa especial logo de cara. De fone de ouvido à smartwatch, não vão faltar opções super práticas e eficientes para o dia a dia!

Confira nossas dicas e aproveite:

1. Fone de Ouvido JBL Tune 500 On Ear - JBLT500BLK

Leve e confortável, este fone possui almofadas de ouvido super macias, tiara acolchoada, cabo flat que não enrola e design dobrável, que facilita seu transporte e armazenamento. Com sonoridade Pure Bass, drivers JBL de 32mm e controle remoto universal de um botão (compatível com diversos smartphones), o item também possui conexão com assistentes de voz.

2. Novo Fire TV Stick com Controle Remoto por Voz

Combinando agilidade e resolução Full HD, este dispositivo permite acessar diversos conteúdos de streamings por comando de voz e ainda oferece tecnologia de som Dolby Atmos para garantir uma experiência mais imersiva.

3. Caixa de Som Bluetooth JBL GO 2 - JBLGO2BLK

Sem fio, este item oferece design à prova d’água, alta qualidade de som, 5 horas de autonomia, entrada para cabo de áudio 3,5 mm e viva-voz livre de ruídos.

4. Smart Controle Universal Wi-Fi Positivo, Casa Inteligente

Compatível com Alexa e Google Assistente, este item permite reunir os eletrônicos da casa em um único dispositivo, criar cenas, comandar dispositivos remotamente por aplicativo e mais.

5. Fone de Ouvido Bluetooth 5.1 WB Pods

Com design sofisticado, este fone garante bateria de longa duração (20 horas no estojo + 06 horas de reprodução contínua), sistema touch, alta qualidade de som para proporcionar uma experiência fantástica e microfone interno que reduz ruídos.

6. Smart TV LED 24" Monitor LG 24TL520S, Wi-Fi

Com tecnologia para espelhar conteúdos de smartphones, tablets e notebooks, esta Smart TV permite fazer gravações de programas e ainda oferece resolução HD e som estéreo realista.

7. Vitrola Chrome Black com USB e Bluetooth, Bivolt

Esta vitrola possui design elegante, 3 rotações diferentes, entrada USB para reproduzir e gravar e saída que permite conexão com um receiver. Ah, e além disso é possível escutar músicas de celulares, tablets e computadores!

8. Carregador Portátil, I2GO

Acompanhando a sua rotina, este item oferece Tecnologia Smart Charge para distribuir a carga necessária para carregar com velocidade máxima e evita superaquecimento.

9. Smartwatch Haylou LS02, Bluetooth 5.0

Compatível com Android e iOS, este smartwatch conta com painel LCD, monitoramento de sono, acompanhamento de atividades físicas, contagem de batimentos cardíacos e sistema de notificação de aplicativos.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

