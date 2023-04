Dispositivos Amazon: 11 modelos com Alexa integrada em oferta

Com a Alexa, sua rotina fica muito mais fácil e tecnológica. A assistente virtual da Amazon permite que você realize diversas tarefas apenas com o comando de sua voz, incluindo organização de afazeres, colocar uma música para tocar, fazer perguntas, controlar sua Casa Inteligente, realizar ligações e muito mais.

Mas para isso, é preciso ter um dispositivo integrado com a Alexa em casa. E a Amazon possui três dipositivos que permitem você trazer a assistente para o seu dia a dia. Com o Echo, você terá respostas automaticamente em áudio. Já com o Echo Show, você poderá ver todo o conteúdo da Alexa em uma tela, além de ter a possibilidade de assistir séries, filmes e realizar ligações de vídeo. No Fire TV Stick, você pode transformar qualquer TV em smart e ainda ter o benefício da Alexa integrada na sua telona.

Gostou das opções? Pois saiba que 11 modelos dos Dispositivos Amazon estão em oferta durante esta semana e você pode ter a sua Alexa em casa gastando muito menos. Confira as opções que fazem parte da promoção e adquira agora mesmo:

