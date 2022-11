Dia Mundial do Veganismo: 5 produtos veganos para incluir na rotina capilar

Comemorado em todo o mundo no dia 1 de novembro, o Dia Mundial do Veganismo celebra uma maior consciência vegana, ou seja, desperta a importância da diminuição do consumo de produtos de origem animal. Além de adotar novos hábitos alimentares, é importante repensar no consumo de outros produtos do dia a dia, como, por exemplo, os que utilizamos nas rotinas de cuidado e beleza.

Cada vez mais, cosméticos veganos e cruelty-free ganham espaço nas prateleiras e a preferência do público — que passa a preferir uma beleza mais pura, que não agride o meio-ambiente. A médica tricologista Renata Vasconcellos explica que produtos veganos voltados para a rotina capilar ''são mais suaves, com químicas menos complexas, deixam menos resíduos nos fios, possuem muitos óleos minerais, são nutritivos e ricos em óleos vegetais e concentram importantes ativos de nutrição''.

A Dra. Renata Vasconcellos ainda ressalta que, cabelos que estão em fase de transição ''se beneficiam com o uso de produtos veganos, pois precisam de composições com menos conservantes, menos tóxicos, mais suaves e com alto poder de hidratação''. Quer saber como adotar essa rotina de beleza capilar que valoriza também o cuidado com o planeta e os animais? Conheça 5 produtos veganos e cruelty-free para começar a usar agora!

1. Acid - Acidificante Capilar, Abela Cosmetics: https://amzn.to/3SOcBVu

Acidificante capilar que sela as cutículas, equilibra o pH e proporciona brilho e maciez especialmente em cabelos porosos que passaram por procedimentos químicos.