Dia Mundial do Café: 6 cafeteiras para garantir na data

Você sabia que hoje, dia 14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café? A data, que homenageia uma das bebidas mais amadas do mundo, foi criada em 2015 e é celebrada no mundo todo. Pensando nisso, para comemorar este dia com você, preparamos uma lista com 6 cafeteiras incríveis que todo apaixonado pela bebida vai querer ter em casa! Dá uma olhada:

1. Cafeteira Expresso Prima Latte II, Oster: https://amzn.to/3jCRQwE

Com bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão, essa cafeteira incrível da Oster conta com reservatório de leite com 600ml para preparar até 10 cappuccinos e permite usar pó, sachê ou cápsulas.