Cuidados com o cabelo: 6 produtos essenciais para a rotina

Alguns produtinhos fazem a diferença na rotina de cuidados com o cabelo, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 itens essenciais que não podem faltar no seu dia a dia. E tem de tudo: máscara de hidratação, escova para desembaraçar os fios sem quebrá-los, protetor térmico e muuuito mais. Dá uma olhada:

1. Be(M) Dita Ghee - Hidratação Banana, Lola Cosmetics

Indicada para cabelos opacos, ressecados e sem vida, essa manteiga vegetal possui banana e aloe vera em sua fórmula, devolve a umidade natural aos fios, promove maciez, brilho e uma hidratação profunda.