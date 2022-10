Cuidados com as mãos: 5 cremes que vão te conquistar

Selecionamos 5 cremes que vão garantir mãos hidratadas e protegidas

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 15h00

Quando o assunto é hidratação, não podemos esquecer de cuidar das mãos, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 cremes incríveis que vão deixar a sua pele mais hidratada, perfumada e protegida. Dá uma olhada: 1. Neutrogena Norwegian Hidratante Anti-Idade Mãos FPS 30: https://amzn.to/3MaHG3L Com uma fragrância suave, este hidratante para as mãos da Neutrogena previne o envelhecimento precoce, restaura a pele, promove hidratação profunda por longa duração e conta com FPS 30.

Reprodução/Amazon

2. Creme de Mãos - Maça Verde, Kiss New York: https://amzn.to/3CaaHIy Rico em óleo de coco e karité, o Creme de Mãos Maça Verde da Kiss New York conta com alto poder de hidratação, possui fragrância delicada e proporciona toque suave e aveludado.

Reprodução/Amazon

3. Creme Para As Mãos Sakura No Ki, The Body Shop: https://amzn.to/3yinGqg Formulado com manteiga de karité e uma fragrância deliciosa de flor de cerejeira, o creme Sakura No Ki da The Body Shop possui o tamanho ideal para levar na bolsa, hidrata intensamente, protege e perfuma a pele das mãos.

Reprodução/Amazon

4. NIVEA Creme para as mãos 3 em 1 Ação Antibacteriana: https://amzn.to/3CCx9eR Enriquecido com óleo de jojoba e com ação antibacteriana, este creme da NIVEA possui textura de rápida absorção, nutre, protege contra o ressecamento, reforça a barreira natural da pele e garante mãos mais macias e super hidratadas.

Reprodução/Amazon

5. Creme para Mãos Terrapeutics Castanha do Brasil, Granado: https://amzn.to/3SGfuIv Com extrato natural de castanha do Brasil, o creme para mãos Terrapeutics da Granado possui propriedades antioxidantes, protetoras e nutritivas. Com fórmula de rápida absorção, ele promete uma hidratação profunda.

Reprodução/Amazon