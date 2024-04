Cozinha: 10 ofertas do dia na Amazon para você garantir

Forno, cafeteira, panela elétrica e muitos outros itens incríveis em oferta

Que tal renovar sua cozinha com produtos de qualidade? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtos super práticos e que vão te proporcionar um ambiente ainda mais completo. Ah, e a melhor parte é que todos eles estão em oferta no dia de hoje na Amazon!

Confira e escolha itens de cozinha incríveis em oferta:

1. Forno e fryer multifunções, Oster: https://amzn.to/4ai47PT

Com 10 funções manuais, este item possui super capacidade de 25 litros, sendo perfeito para atender a família toda. Sua alta potência prepara alimentos de grande porte e em grandes quantidades, além de contar com um alerta “shaking time” - que avisa o momento exato de virar ou mexer os alimentos, para deixá-los no ponto certo.

Reprodução/Amazon

2. Cafeteira Espresso Nova Prima Latte, Oster: https://amzn.to/4agqe9v

Perfeita para entusiastas de café, esta máquina possui capacidade de até 1,6 litro de água, 450ml de leite e capacidade de múltiplos preparos - incluindo espresso, latte, latte macchiato e cappuccino. Versátil, acompanha filtros para cafés longos e curtos e porta-filtro para cápsulas.

Reprodução/Amazon

3. Panela elétrica para fondue, Oster: https://amzn.to/3Q7KLVR

Com design moderno e acabamento sofisticado, essa panela elétrica possui 1000W de potência, além de 4 níveis de temperatura e função “manter aquecido”. O item também acompanha 8 garfos para você compartilhar o momento com a família e os amigos.

Reprodução/Amazon

4. Torradeira, Oster: https://amzn.to/4ai4lGJ

Essa torradeira super completa conta com função “reaquecer”, função “descongelar”, guias verticais para apoio do pão, abertura para limpeza e pés antiderrapantes.

Reprodução/Amazon

5. Blender Zoop Sport com 2 jarras, Cadence: https://amzn.to/49ljFkK

Portátil e multifuncional, este blender cabe em qualquer espaço da cozinha e permite que você leve sua bebida favorita para onde desejar. Com jarra em inox térmica e triturador, serve para bebidas quentes e geladas, e sua potência de 600W garante preparo de sucos, vitaminas e muito mais.

Reprodução/Amazon

6. Grill elétrico multiuso, Oster: https://amzn.to/3vzAsmd

Com aquecimento nos dois lados, esse grill elétrico dois em um permite que você grelhe nas duas chapas. Possui abertura de 180° para facilitar o preparo das refeições, até 10 níveis de temperatura (de 170°C a 230°C), chapas antiaderentes e sistema de altura ajustável.

Reprodução/Amazon

7. Conjunto de panelas Ceramic, Brinox: https://amzn.to/3IWHwfT

Esse conjunto conta com 8 panelas que vão deixar a sua cozinha mais completa. Com Pro Ceramic antiaderente, elas estão mais resistentes, livres de metais pesados, exigem menos óleo e não deixam os alimentos grudarem. Além disso, as tampas são de vidro temperado com saída para o vapor.

Reprodução/Amazon

8. Liquidificador New Osterizer Clássico, Oster: https://amzn.to/4aieXFw

Com motor durável e potente, esse liquidificador possui capacidade de 1,25 litro e é perfeito para o preparo de diversas receitas.

Reprodução/Amazon

9. Purificador de água, IBBL: https://amzn.to/3VEJaKs

Com 0,8 litro de volume interno do reservatório, esse purificador possui temperatura de resfriamento de até 10°C, refrigeração termoelétrica e controle eletrônico de temperatura.

Reprodução/Amazon

10. Chaleira elétrica com difusor, Oster: https://amzn.to/3xivtH7

Essa chaleira 2 em 1 possui um infusor para você fazer seu chá favorito. Conta com luz LED que acende automaticamente quando a chaleira for ligada e quando o aquecimento for iniciado. Seu copo de vidro tem capacidade de 1,8 litro e não permite alteração do sabor da água.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy