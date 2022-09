Conheça 5 produtos incríveis para proteger seus lábios

Mantenha seus lábios sempre bonitos e hidratados com esses 5 produtos incríveis

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 18h00

Com as mudanças constantes de temperatura, é normal sentir que os lábios da boca estão ressecando. Mas você sabia que existem produtos que os mantém hidratados e bonitos mesmo no inverno? Nós selecionamos 5 deles para você conhecer, adicionar à sua rotina de cuidados pessoais e garantir a boa aparência dos lábios em dias frios. Veja só: 1. NIVEA Hidratante Labial Melancia Shine: https://amzn.to/3dzJqa6 Nada melhor do que lábios bonitos e coloridos? Com hidratação prolongada e aroma de melancia, este hidratante labial lhe oferece cuidado e proteção por 24h. Além disso, ele possui pigmentos brilhantes que trazem uma cor leve para seus lábios.

Reprodução/Amazon

2. SOS Lábios Manteiga de Coco 3, Top Beauty: https://amzn.to/3xL8Xnx Hidratante labial feito com manteiga de coco que mantém os lábios saudáveis e livres de fissuras. Além de deixar sua boca super hidratada, ele deixa aquele toque macio que amamos.

Reprodução/Amazon

3. Protetor Labial EOS Vanilla Mint: https://amzn.to/3LzLOdi Para lábios mais nutridos e hidratados, o EOS Visibly Soft é uma boa pedida! O hidratante é enriquecido com óleos condicionantes naturais, manteiga de karité hidratante e vitaminas C e E antioxidantes. Assim você terá um resultado super natural!

Reprodução/Amazon

4. Cicalfate Lábios, Bálsamo reparador labial intensivo, Avène: https://amzn.to/3DIPJ5G Fuja dos produtos em bastão e aposte neste reparador labial com ação intensiva. Indicado principalmente para peles sensíveis, ele ajuda na reparação da boca de pessoas que sofrem com o ressecamento e dermatites periorais. Ele é feito com um blend de óleos e ceras naturais para nutrir a pele e ainda contém o complexo de cobre+zinco com ação antibacteriano para a proteção.

Reprodução/Amazon

5. Hidratante Labial FPS 8, Granado, Azul claro: https://amzn.to/3dyexTi Com fator de proteção solar, o hidratante labial da Granado retém a umidade da pele por muito mais tempo, evitando as rachaduras e descamações e reforçando o sistema de defesa cutânea. Ele é formulado com manteigas, óleos vegetais e leite de aveia.

Reprodução/Amazon