Cinco estrelas: 6 máscaras capilares de sucesso para incluir na rotina de beleza

Confira os produtos que vão garantir madeixas mais bonitas e saudáveis

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 17h30

Que tal incluir produtos de sucesso que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados com os fios? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 máscaras capilares incríveis que estão com ótimas avaliações pelos usuários do site da Amazon. E tem de tudo: para quem deseja hidratação, fios mais longos, fortes e muuito mais! Dá uma olhada: 1. Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3KmnRor A máscara capilar super hidratante Morte Súbita da Lola Cosmetics funciona como um tratamento semanal para cabelos ressecados e danificados. Além de nutrir, suavizar e aumentar a força, ela potencializa o brilho dos fios e garante muita maciez.

Reprodução/Amazon

2. Creme de Tratamento L'Oréal Paris Elseve Longo dos Sonhos: https://amzn.to/3r8zvMq Enriquecida com óleo de rícino e queratina vegetal, essa máscara proporciona um tratamento milagroso aos fios. Além de reparar intensamente o cabelo danificado e protegê-lo da quebra, ela promete madeixas mais longas e saudáveis.

Reprodução/Amazon

3. Siàge Cauterização dos Fios - Máscara Capilar Eudora: https://amzn.to/3JjLsVq A máscara Cauterização dos Fios da Eudora conta com aminoácidos e colágeno em sua fórmula. Com ação preenchedora e protetora, ela reduz a porosidade do fio, preenche áreas fragilizadas, restaura a barreira natural de proteção, repõe a hidratação em 5 minutos e garante selagem imediata das cutículas.

Reprodução/Amazon

4. Dream Cream, Lola Cosmetics: https://amzn.to/37np7sX Com efeito antioxidante e regenerativo, a máscara Dream Cream da Lola Cosmetics é indicada para cabelos secos e rebeldes. Super hidratante, ela promove brilho, maciez, suavidade e recupera cabelos expostos à tintura.

Reprodução/Amazon

5. Máscara Cavalo Forte, Haskell: https://amzn.to/3JjNapO Agindo no fortalecimento e crescimento dos fios, a máscara Cavalo Forte da Haskell conta com biotina, pantenol e queratina em sua fórmula. Super potente, ela proporciona revitalização, hidratação intensa e muito brilho.

Reprodução/Amazon

6. Máscara Whey Fit Cream, Yenzah: https://amzn.to/3ujy8MT Com proteína do leite, da soja e creatina em sua fórmula, a máscara Whey Fit Cream da Yenzah age em três níveis diferentes do cabelo para tratar completamente a fibra capilar. Proporcionando uma explosão de força aos fios, ela garante mais maciez, brilho e madeixas reconstruídas e sem frizz.

Reprodução/Amazon