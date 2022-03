Cafeteira: 6 opções que vão te conquistar

Se você é apaixonado por café, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 6 modelos de cafeteiras incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e todo apaixonado pela bebida vai querer ter em casa. Dá uma olhada e não deixe de escolher a sua favorita:

Moderna e compacta, a Nespresso Essenza Mini prepara deliciosos espressos e lungos em poucos minutos. Além disso, possui ação programável, reservatório de água de 600ml e compartimento para 6 cápsulas usadas.