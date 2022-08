Book Friday: 15 livros em oferta para garantir na Amazon

O último dia de Book Friday chegou, mas ainda dá tempo de aproveitar! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 15 livros incríveis que estão com ofertas imperdíveis no site da Amazon e vão fazer a diferença na sua biblioteca particular. Ah, e tem de tudo: romance, autoajuda e muito mais! Dá uma olhada:

1. Eleanor & Grey: https://amzn.to/3dGIIHD