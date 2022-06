Beleza e sustentabilidade: 6 refis de produtos essenciais para a rotina de cuidados

Selecionamos 6 refis de sabonetes faciais e corporais que vão garantir uma pele mais limpa, bonita e saudável

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 19h00

Todo produto, após chegar ao fim, deve ser descartado corretamente. No entanto, sabemos que isso raramente acontece. Atualmente, um dos principais problemas ambientais é a poluição plástica. Por isso, uma boa dica para seguir uma rotina de beleza mais sustentável é apostar no refil de cosméticos. Além de ajudarem a reduzir o consumo de resíduos plásticos, os refis são mais econômicos e vão te deixar sempre preparada para repor o seu produto favorito. Pensando nisso, preparamos uma lista suuper especial com 6 refis de sabonetes faciais e corporais que vão fazer a diferença na rotina de self care e deixar a sua pele ainda mais bonita, limpa e saudável. Dá uma olhada: 1. Bioré Marshmallow Whip Rich Moisture Refil - Sabonete Facial: https://amzn.to/3tUbBpa Com tecnologia japonesa, o Bioré Marshmallow Whip Rich Moisture Refil conta com espuma ultraleve, cremosa e uma fragrância floral suave de mel. Além de remover delicadamente as impurezas, purifica e evita a perda do fator de hidratação natural da pele. Ah, e vale lembrar que as embalagens dos eco refis de Bioré diminuem o consumo de resíduos plásticos em até 90%. Legal, né?

Crédito: Reprodução/Amazon

2. NIVEA Sabonete Líquido Refil Creme Soft: https://amzn.to/3OeDXTf Enriquecido com óleo de amêndoas, o Sabonete Líquido Refil Creme Soft da NIVEA possui textura líquida que cria uma espuma super cremosa. Com fragrância suave, o produto proporciona uma limpeza delicada, sensação de maciez e proteção à hidratação da pele.

Crédito: Reprodução/Amazon

3. Bioré Marshmallow Whip Oil Control Refil - Sabonete Facial: https://amzn.to/3ndXcAc Indicado para todos os tipos de pele, o Marshmallow Whip Oil Control Refil da Bioré proporciona uma limpeza eficaz que elimina todas as impurezas do rosto, incluindo excesso de oleosidade e resquícios de poluição. Com uma fragrância floral de laranja que garante sensação de frescor, o produto possui espuma leve, cremosa e conta com propriedades hidratantes em sua fórmula.

Crédito: Reprodução/Amazon

4. NIVEA Sabonete Líquido Refil Creme Care: https://amzn.to/3tSQumW Com a fragrância do clássico NIVEA Creme, o NIVEA Sabonete Líquido Refil Creme Care rende mais de 60 banhos, possui fórmula enriquecida com eucerit e garante uma limpa suave e delicada.

Crédito: Reprodução/Amazon

5. Bioré Marshmallow Whip Moisture Refil - Sabonete Facial: https://amzn.to/3bdLuTz Com uma textura incrível que se parece com marshmallow, o Bioré Marshmallow Whip Moisture Refil proporciona uma limpeza profunda, eliminando a oleosidade excessiva e outras impurezas ao mesmo tempo em que hidrata e refresca a pele. Ideal para quem busca limpeza e maciez!

Crédito: Reprodução/Amazon

6. NIVEA Sabonete Líquido Refil Erva Doce: https://amzn.to/3yb38Ak Perfeito para a hora do banho, o NIVEA Sabonete Líquido Refil Erva Doce equilibra o pH da pele, limpa delicadamente e garante sensação de pele macia e super hidratada. Além disso, conta com uma fragrância suave e refrescante de erva doce.

Crédito: Reprodução/Amazon