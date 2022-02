Aquarela, giz e mais: 6 itens para liberar o artista que há em você

Selecionamos 6 itens artísticos para liberar a criatividade sem sair de casa

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 15h00

Que tal começar um novo hobby? Preparamos uma lista com 6 itens artísticos que vão garantir muita diversão, criatividade e artes liindas!

Confira e aproveite para liberar a criatividade e a imaginação:

1. Giz Pastel Seco, 24 Cores Soft Pastels, Faber-Castell: https://amzn.to/2YLOTiO

Com 24 cores, o giz pastel seco Creative Studio possui uma pigmentação altíssima com uma deposição suave. Além disso, é super fácil de ser esfumado.

2. Caneta Ponta Pincel, Faber-Castell, Supersoft Brush: https://amzn.to/3e7Uhmt

Com 6 cores pastel, essas canetas possuem a ponta pincel (brush) super macia, perfeita para técnicas de Lettering e desenhos artísticos.

3. Aquarela Water Colours, Pentel Arts: https://amzn.to/30LbTki

Este kit vem com 12 cores super fáceis de mesclar, possibilitando nuances coloridas, brilhantes e novas matizes.

4. Marcador Artístico 2 Pontas, CiS, Graf Duo: https://amzn.to/2N8V5vv

Com 6 cores em tons de pele, esses marcadores são super pigmentados.

5. Kit Caneta Hidrográfica, Stabilo: https://amzn.to/3fsOoR7

Que tal um kit com 50 canetas hidrográficas? Com ponta de 0.4mm, as cores são sortidas e pigmentadas.

6. Lápis Graduado de Média Dureza: https://amzn.to/30OMbvA

Este kit de lápis grafites vem com 2B, B, HB e 2H.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com o site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

