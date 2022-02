Alimentação do bebê: 7 itens que vão garantir praticidade na rotina

Porta frutinhas, cadeira de refeição e outros itens para a hora da alimentação dos pequenos

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h40

Deseja mais praticidade na hora das refeições dos pequenos? Então está no lugar certo! Preparamos uma lista com 7 itens essenciais que vão deixar o momento da alimentação ainda mais especial. Ah, e tem de tudo: porta frutinha, prato com divisória, copo e muuito mais.

Confira nossa seleção:

1. Porta frutinha de rede, Chicco: https://amzn.to/2M0b81A

Fácil de manusear e com alça macia, esse porta frutinha é perfeito para incentivar a alimentação dos pequenos.

2. Cadeira de Refeição Alta Standard II, Galzerano: https://amzn.to/2Y0Cffv

Indicada para bebês de até 15 kg, essa cadeira incrível garante muito conforto e praticidade.

3. Kit Alimentação Pinguim Eco, Girotondo Baby: https://amzn.to/34rf2dB

Durável, leve e ecológicamente correto, esse kit super fofo possui temática de pinquins e conta com 3 peças essenciais para a hora da alimentação.

4. Colher Infantil, Munchkin: https://amzn.to/3c61vcT

Super confortáveis, este kit traz 6 colheres suaves para não machucar as gengivas do bebê.

5. Prato com Divisória Abelha Eco, Girotondo Baby: https://amzn.to/3oYdZXj

Com o tamanho ideal e divisórias, este prato liiiindo vai conquistar os pequenos!

6. Copo com alça e bico de silicone: https://amzn.to/2M5rW7v

Com capacidade para até 240 ml, esse copo com alças possui tecnologia à prova de vazamento e bico de silicone super macio.

7. Babador com Bolso Raposa, Buba: https://amzn.to/35WI9mx

Feito em tecido impermeável e com bolso cata-migalhas, este babador não pode faltar na hora das refeições.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ