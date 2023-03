Água Termal: descubra os benefícios de inseri-la na rotina de cuidados

Se você adora skincare, você com certeza já ouviu falar de Água Termal. O produto ajuda na reposição de sais minerais da pele, pois o líquido é uma versão mais mineralizada da água comum. Ela é super ótima para agir como função calmante e antioxidante, trazendo diversos benefícios para a derme e tornando o produto um dos queridinhos dos dermatologistas.

Mas afinal, você sabe para o que serve a Água Termal? Nós trouxemos alguns benefícios que o seu uso pode trazer no dia a dia para te convencer a inserir esse item em sua rotina. Dá só uma olhada:

AÇÃO CALMANTE E RESTAURADORA

Um dos maiores benefícios da Água Termal é a sua função calmante e restauradora, o que torna o produto incrível para aqueles que possuem peles irritadas, sensíveis ou com alguma doença dermatologica - como dermatite atópica e a psoríase.

Mas ela pode ser usada em qualquer situação para aliviar coceiras e irritações, viu? Você pode aplicar a Água Termal após procedimentos estéticos como peeling, depilação ou pós-barba. Ela também ajuda na restauração da pele pós-tatuagem ou queimaduras de sol.

NA MAQUIAGEM

Todos sabemos que o skincare é melhor amigo da duração da maquiagem. A Água Termal pode ajudar na fixação da make ao ser aplicada antes e depois do processo. Normalmente o produto irá trazer nutrientes fundamentais para garantir a aderência dos cosméticos utilizados na maquiagem, o que lhe trará um resultado satisfatório e de alta duração!

NO CABELO

A Água Termal não traz benefícios apenas para a pele, viu? Você pode aplicá-la no cabelo para ajudar a diminuir o frizz e aumentar a hidratação sem deixar os fios pesados. Quando aplicado direto no couro cabeludo, ela ajuda a diminuir o excesso de oleosidade e as irritações provenientes da dermatite seborreica.

Gostou dos benefícios? Pois a CARAS selecionamos 6 produtos para você testar a Água Termal na sua rotina de cuidados e trazer todas as vantagens de seu uso para a vida! Veja só:

1. Água Termal 300ml, La Roche-Posay: https://amzn.to/3nblbnc