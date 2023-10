Achados interessantes: 8 itens divertidos e úteis para ter na cozinha

Facilite a sua rotina na cozinha com 8 itens interessantes encontrados na Amazon

Seja para saber o ponto ideal do seu ovo cozido ou para fatiar itens com mais facilidade, a Amazon sempre tem um produto para facilitar a sua rotina em casa. Por isso, nós selecionamos 8 desses itens interessantes que você precisa conhecer para renovar sua cozinha. Confira o que achamos e aproveite: 1. Marcadores para taças de vinho: https://amzn.to/3zqQ09R Se você se cansou de perder o copo que está usando em uma mesa, que tal apostar nestes marcadores de taças? Além de terem um formato divertido, permitem que você identifique facilmente o seu copo em qualquer ambiente.

2. Timer Temporizador para cozimento de ovo com indicador: https://amzn.to/3QeS4s3 Identifique o ponto perfeito de cozimento do seu ovo com esse temporarizador. Basta adicioná-lo à panela junto dos ovos e esperar que a cor interna do timer mude. Assim, ela irá indicar quando a gema do ovo está crua, semi cozida ou firme.

3. Cortador Fatiador De Melancia Aço Inox: https://amzn.to/3OYRwb8 Com esse fatiador de aço inox, você poderá cortar fatias perfeitas de melancia, deixando a poupa separada da casca. Super prático e rápido de utilizar!

4. Escova de limpeza de copos e garrafas: https://amzn.to/3SfTjZX Com design moderno, esse item escova o interior e o exterior do copo ao mesmo tempo. Além disso, pode ser fixado no interior da pia para facilitar a higienização de copos e garrafas.

5. Descanso de colher de silicone Pink Pig: https://amzn.to/3OPdH19 Esse descanso de colher pode ser anexado na borda de sua panela, para que suas mãos fiquem livres na hora de cozinhar. Por ser feito de silicone, ele é resistente ao calor e é super fácil de limpar.

6. Fatiador e corer de maçã fino de 16 fatias: https://amzn.to/3Shpatc Esse fatiador permite que você corte rapidamente uma maçã - e em 16 fatias uniformes. Super seguro, conta com uma capa de segurança que protege seus dedos durante o processo de fatiamento.

7. Porta Tempero Magnético Condimento De Aço Inox Com Imã Kit 6 Pcs Prata: https://amzn.to/3SivVLC

Se você não tem muito espaço na cozinha, saiba que você pode usar esse porta tempero magnético para organizar seus condimentos na geladeira ou outros lugares apropriados da cozinha. São 6 mini potes transparentes que facilitaram a identificação do produto e que ainda deixarão a decoração do lugar super linda.

8. Balde Pipoca Pipoqueira Para Microondas Em Silicone Sem Óleo: https://amzn.to/3PTrbKK Que tal um snack saudável e muito gostoso? Feito com silicone para resistir a altas temperaturas, esse balde de pipoca sem óleo é uma ótima opção! Basta adicionar milho de pipoca no recipiente e colocá-lo no microondas. Assim, você terá o lanche pronto em minutos.

