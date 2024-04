8 livros de fantasia para relaxar e se divertir

Vem conferir alguns livros de fantasia que não podem ficar de fora da sua hora da leitura

Nada melhor do que desfrutar de uma boa hora da leitura, não é mesmo? Obras do gênero fantasia são algumas das melhores opções para quem deseja relaxar, se aventurar e se divertir a cada página, e pensando nisso, a CARAS Digital te indica algumas sugestões imperdíveis. Não se esqueça de adquirir seus títulos favoritos através da Amazon, hein? 1. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll (2024) - https://amzn.to/4azUzA0 Sinopse: Uma menina curiosa que mergulha na toca de um coelho e vive uma jornada surreal por terras extraordinárias. Essa é a história de uma obra que vem encantando gerações de leitores desde 1865, “Alice no País das Maravilhas”.

2. BOX: Harry Potter, de J.K. Rowling (2015) - https://amzn.to/49FAYgi Sinopse: A vida do menino Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive com os tios e o primo, que não gostam nem um pouco dele. O quarto de Harry é, na verdade, um armário sob a escada, e ele nunca comemorou um aniversário sequer em onze anos. Até que, um dia, Harry recebe uma carta misteriosa, entregue por uma coruja: um convite para estudar num lugar incrível chamado Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts.

3. O Livro do Bill, de Alex Hirsch (2024) - https://amzn.to/49Eew7i Sinopse: O demônio que aterrorizou Gravity Falls voltou do além para finalmente contar seu lado da história em um novo livro escrito por ninguém menos do que o próprio Bill Cipher. Aqui, ele revela sua bizarra origem, seus efeitos sinistros sobre a história humana, os segredos mais constrangedores da família Pines e um guia com o passo a passo de como conquistar o mundo. Esta obra caótica e lindamente ilustrada contém enigmas atordoantes, cifras imbatíveis, páginas perdidas do Diário 3, maneiras para enganar a morte, além do sentido da vida e um capítulo inteiro sobre Canudinhos Malucos.

4. Quarta Asa, de Rebecca Yarros (2024) - https://amzn.to/3JoMhyI Sinopse:Violet Sorrengail, uma jovem de vinte anos, estava destinada a entrar na Divisão dos Escribas, levando uma vida relativamente tranquila entre os livros e as aulas de História. No entanto, a general comandante das forças de Navarre – também conhecida como sua mãe –, durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte às centenas de candidatos que buscam se tornar a elite de seu país: cavaleiros de dragões.

5. Corte de Espinhos e Rosas (Volume 1), de Sarah J. Maas (2021) - https://amzn.to/4aBjKC6 Sinopse: Nesse misto de “A Bela e a Fera” e “Game of Thrones”, Sarah J. Maas cria um universo repleto de ação, intrigas e romance. Depois de anos sendo escravizados pelas fadas, os humanos conseguiram se libertar e, agora, coexistem com os seres místicos.

6. As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis (2023) - https://amzn.to/3vUSYpq Sinopse: A obra conta a história dos irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia Pevensie. Em meio a brincadeiras na casa de um velho professor, eles descobrem um misterioso guarda-roupa que os leva a Nárnia, um reino mágico que sofre de um inverno sem fim desde que Jadis, a temida Feiticeira Branca, tomou o poder. Mas uma antiga profecia ― que envolve justamente quatro crianças, além de um fantástico leão chamado Aslan ― afirma que há esperança para o reino, contanto que se tenha coragem.

7. O Príncipe Cruel (Volume 1), de Holly Black (2018) - https://amzn.to/49KZaOI Sinopse:Jude tinha apenas sete anos quando seus pais foram brutalmente assasinados e ela e as irmãs levadas para viver no traiçoeiro Reino das Fadas. Dez anos depois, tudo o que Jude quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Mas todos os feéricos parecem desprezar os humanos... Especialmente o príncipe Cardan, o mais jovem e mais perverso dos filhos do Grande Rei de Elfhame.

9. A Vida Invisível de Addie LaRue, de V.E. Schwab (2021) - https://amzn.to/3Q40O73 Sinopse: França: 1714. Addie LaRue não queria pertencer a ninguém ou a lugar nenhum. Em um momento de desespero, a jovem faz um pacto: a vida eterna, sob a condição de ser esquecida por quem a conhecer. Um piscar de olhos, e, como um sopro, Addie se vai. Uma virada de costas, e sua existência se dissipa na memória de todos.

