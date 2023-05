7 best-sellers que você não pode deixar de ler em 2023

Se você está procurando por novos títulos para renovar a sua estante, que tal apostar no que o público está amando? Selecionamos 7 best-sellers que estão em oferta na Book Friday 2023 para você encontrar novas leituras com preços baixos!

A banda Daisy Jones & The Six fazia muito sucesso durante seu tempo de atividade nos anos 70. Mas em uma noite tudo mudou e o grupo foi estinto após o lançamento de apenas um álbum. O público nunca soube o que aconteceu, até agora. Os integrantes da banda retornam para contar os bastidores escandalosos desse fenômeno musical, sem poupar detalhes.

2. Daisy Jones and The Six: https://amzn.to/3nZuIyt

Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Na beira entre a vida a morte, quando ela já não tem mais vontade de viver, ela se encontra na Biblioteca da Meia-Noite, um lugar que lhe mostra as inúmeras possibilidades de sua vida caso tivesse feito escolhas diferentes no passado.

4. Tudo é rio: https://amzn.to/3IheWpg

Dalva e Venância tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúmes doentio do marido. É no meio do caso que Lucy, a protistuta mais cobiçada da cidade, entra em seu caminho, formando um triângulo amoroso entre o casal.