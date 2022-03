6 produtos para acabar com as pontas duplas

Enriquecido com óleo de patauá e extratos vegetais, esse gloss de reparação da Lola Cosmetics é ideal para cabelos com pontas detonadas. Super potente, ele repara os danos e aumenta a maciez dos fios.

Pensando nisso, para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com sérum, reparador e outros produtos que vão proporcionar o tratamento ideal para as pontas duplas! Dá uma olhada:

É comum o surgimento de pontas duplas quando o cabelo está ressecado ou desidratado, além disso, o uso constante de secador e chapinha também danifica as madeixas. Porém, a boa notícia é que, incluindo produtos específicos na rotina de cuidados, é possível reverter essa situação.

2. Reparador de Pontas Instant Repair, C.Kamura: https://amzn.to/3wQWQ92

Com argan e silicones nobres, o reparador de pontas Instant Repair da C.Kamura conta com proteção solar e térmica, potencializa o brilho dos fios, promove nutrição, combate o frizz e as pontas duplas.