6 produtos de beleza multifuncionais que você precisa conhecer

Nada melhor do que ter mais praticidade na rotina de beleza, não é mesmo? Para isso, os produtos multifuncionais são grandes aliados! De dermocosméticos à maquiagem, para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 6 opções que vão te conquistar. Dá uma olhada:

5. Paleta Multifuncional Nádia Tambasco By Océane - Medium Glow: https://amzn.to/34gVkkA

Com tons versáteis e atuais, essa paleta incrível da Nádia Tambasco By Océane conta com quatro tonalidades para contornar, realçar e iluminar o rosto. Com ela, você terá blush, iluminador e contorno em um produto só! Legal, né?