6 fragrâncias infantis para deixar seu bebê mais cheiroso

Com fórmula vegana, o perfume contém só o essencial para dar o melhor perfume ao seu bebê. Ele não contém álcool e 99% dos seus ingredientes são naturais. Basta você pingar algumas gotinas em seus dedos e espalhar na roupinhas do bebê ou atrás de sua orelha.

Não há nada mais gostoso do que o cheirinho de bebê , não é mesmo? Ele vem de vários produtos que aplicamos em nossos filhos para dar aquela fragrância suave que toda criança cheirosa exala. E se você está procurando por perfumes seguros e super gostosos para seu filho, nós selecionamos 6 opções incríveis para você testar.

Perfume de cheiro suave que não possui álcool nem corantes em sua formulação. A fragrância trasmite tranquilidade e relaxamento com sua notas florais de íris, lavanda e baunilha. Além disso, o perfume acompanha uma linda latinha para você guardar o que quiser.

Tenha uma fragrância única e delicada que combina notas de bergamota, laranja Brasil, e lavanda em sua saída. Além disso, seu corpo possui notas de frésia, jasmin, rosa e flor de pêssego em seu corpo. Para finalizar e deixar a combinação mais perfeita, ela conta com musk, baunilha, heliotropina e âmbar ao fundo.

Perfume delicado com toque de frescor e notas cítricas sutis com rosa e lilás. Ele não possui álcool e 97% de seus ingredientes são naturais, sendo que ele foi desenvolvido para ser o mais seguro possível ao bebê.

5. Colônio Bebê Tradicional, Granado: https://amzn.to/3lePG7h

Colônia de fórmula suave e base aquosa desenvolvida para refrescar e perfumar os pequenos com delicadeza. Indicado para todas as faixas etárias, o perfume tem uma saída fresca e verde, com notas florais talcadas de rosa, musk e baunilha.