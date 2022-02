10 livros incríveis para quem deseja saber tudo sobre vinhos

Selecionamos 10 obras que vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre vinhos

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 16h40

Se você gosta de um bom vinho, que tal aproveitar para se aprofundar ou descobrir tudo sobre a bebida? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 livros incríveis que vão te ensinar sobre harmonização com alimentos, revelar histórias incríveis envolvendo a bebida, quais são as regiões produtoras, uvas mais populares e muuuito mais.

Dá uma olhada:

1. O Guia Essencial do Vinho - Wine Folly

2. A história do Romanée-Conti: E a trama para destruir o melhor vinho do mundo

3. Os segredos do vinho para iniciantes e iniciados

4. Expert em vinhos em 24 Horas

5. Enciclopédia do vinho - Vinhos, vinhedos e vinícolas

6. Comida e vinho: Harmonização essencial

7. As novas regras do vinho: Um guia útil de verdade com tudo o que você precisa saber

8. Feitos um Para o Outro: os Vinhos Perfeitos Para Combinar com 1.327 Pratos

9. Vinho Para Leigos

10. Harmonização - O Livro Definitivo Do Casamento Do Vinho Com A Comida

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

