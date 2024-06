Pianista Richard Clayderman celebra turnê no Brasil: 'Me sinto com 25 anos'

Em entrevista à TV CARAS, o renomado pianista francês Richard Clayderman comenta expectativas para os shows no Brasil e revela sua ligação com o país

Renomado pianista francês, Richard Clayderman (70) celebra os 45 anos de carreira com uma turnê que passará por cidades do Brasil. O músico conversou com a TV CARAS em uma entrevista exclusiva e comentou sobre o momento atual que vive e abriu sua relação com o público brasileiro.

"É muito importante para mim, após 45 anos, continuar com a minha carreira. Agora, tenho 70 anos e celebro no palco", começa Richard Clayderman , que recorda ter celebrado seu último aniversário em um show na China, em que o público cantou Parabéns pra Você. "Foi ótimo."

O artista assegura que a idade não é um problema, mas sim, algo que o incentiva a seguir trabalhando. "Admito que, mesmo na minha idade, é importante para mim para continuar minha carreira. Me sinto bem com o meu corpo, tenho um bom sentimento e espero ter mais anos de carreira. Me sinto como quando eu tinha 25 anos. É uma sensação maravilhosa."

Leia também: Leilão de Neymar, look de Lívia Andrade e casa de Ana Maria Braga marcam semana

Com shows marcados por diversas capitais do Brasil, o músico afirma que tem uma ótima relação com os fãs do país. "Sempre que vou ao Brasil tenho a oportunidade de conhecer meus fãs, sempre me sinto bem. É uma boa combinação do público e da minha forma de tocar piano."

Ele afirma que nas apresentações entre os dias 7 e 9 de junho, que passarão por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, pretende tocar diversos títulos originais e clássicos de sua carreira. Depois das apresentações no Brasil, ele ainda segue para Londres, na Inglaterra, e para a China, onde fará 25 shows.

"É como um sonho até agora. 45 anos depois continuo com minhas turnês e concertos pelo mundo", celebra o pianista. "Espero que tenhamos um bom show juntos [aqui no Brasil], eu, meu piano e o público. Vai ser ótimo."

Richard Clayderman, nome artístico de Philippe Robert Louis Pagès, é um renomado pianista francês. O músico já acumulou mais de 65 milhões de discos vendidos e realiza uma média de 150 a 200 concertos por ano ao redor do mundo.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA DE RICHARD CLAYDERMAN À TV CARAS: