Zilu Camargo celebra seu retorno ao Brasil para data especial

Vivendo nos Estados Unidos, Zilu Camargo aparece no aeroporto após3 anos sem passar o Dia das Mães no Brasil

A socialite Zilu Camargo (64) está de volta ao Brasil após alguns anos sem visitar o país. Ela vive nos Estados Unidos com o namorado, Antônio Casagrande. Agora, ela decidiu viajar para passar o Dia das Mães ao lado dos filhos.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela está há três anos sem passar a data no país por causa da pandemia de Covid-19. Então, ela decidiu viajar para ficar perto dos três filhos, Wanessa Camargo (40), Camilla Camargo (37) e Igor Camargo (28).

A estrela embarcou na noite de terça-feira, 9, em Miami. Porém, a viagem dela será curta. Nos próximos dias, a socialite já deve retornar aos Estados Unidos por causa de sua agenda de compromissos.

Há poucos dias, Zilu surpreendeu ao fazer uma rara aparição com o namorado. Veja a foto aqui. Ela namora o empresário brasileiro desde 2020, mas nunca expôs detalhes da relação. "Ele sempre está comigo.Só não fico mais expondo meu relacionamento por preservar a minha intimidade com ele", disse na época.

Zilu Camargo explica mudança no rosto após cirurgia

Zilu Camargo abriu o jogo com os fãs nas redes sociais ao relatar que passou por um procedimento cirúrgico após desenvolver um grave problema na gengiva. "Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo para vocês. Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente...", disparou ela.