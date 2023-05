Zeca Camargo revela que apanhou em viagem: 'Eu gritava'

Zeca Camargo leva um tapa no rosto do Guia de Turismo que o acompanhava em uma viagem e revela o que aconteceu: 'Eu surtei'

O apresentador Zeca Camargo (60) surpreendeu ao contar que já apanhou de um Guia de Turismo que o acompanhava em uma viagem em Papua-Nova Guiné. Ele contou que levou um tapa no rosto ao surtar no meio de uma longa caminhava. Entenda aqui a história!

O comunicador contou que foi fazer uma trilha de 75 km até uma aldeia local. Porém, ele viveu um perrengue ao se deparar com uma ave da região, a Casuar. "Parece um avestruz bravo e tem o pescoço azul. O guia me falou: 'Se encontrar um, grita'. E eu gritava o tempo todo! Parecia desenho animado. Chegava o casuar, gritava, eu gritava de volta e cada um ia para cada lado, igual a cartoon do Pica-Pau", disse ele no Conta Outra, do site Splash.

Logo depois, Zeca ficou muito cansado com a caminhada e surtou. "Eu surtei, literalmente. Tirei minha mochila e dei um chilique: 'eu não ando mais nem um passo! Você é um mentiroso! Só tem subida, não tem planície! Mentiu para mim!", declarou. Então, o guia se revoltou e deu um tapa nele. "Ele deu um tapa na minha cara! Você quer saber por que te dei um tapa? Você está alucinado, está fora de si! Eu conheço essa reação. Isso aqui não é Disneylândia, que você chega e tem festinha!".

Por fim, os dois fizeram as pazes. "Quando acordei [no dia seguinte], o guia falou: 'me desculpe por ontem, mas você precisava daquilo para ver isso'. E eu estava tão encantado [com as coisas ao redor] que ficou tudo bem", declarou.

Zeca Camargo reapareceu na Globo no início do ano

Em fevereiro deste ano, o apresentador Zeca Camargo reapareceu na Globo cerca de 3 anos após encerrar o seu contrato. Ele foi até a emissora para participar de uma homenagem para a apresentadora Gloria Maria, que tinha acabado de falecer, no Fantástico. A emissora reuniu antigos apresentadores do Fantástico no palco para relembrarem histórias com Gloria Maria. Assim, Zeca Camargo ressurgiu na emissora.

Nas redes sociais, os fãs aprovaram a presença dele no canal. “O Zeca Camargo tem a cara do Fantástico. Que nostalgia esse momento”, disse um internauta. “Globo botou até o Zeca Camargo no palco do Fantástico de volta pra homenagear a Gloria Maria”, afirmou outro. “Alô Globo, recontrata o Zeca de novo. Esse sabe muito”, afirmou mais um. “Que homenagem bonita com todos os ex-apresentadores do Fantástico pra Gloria Maria. Até o Zeca Camargo que saiu da Globo está presente”, declarou mais um.