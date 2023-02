Zeca Camargo ressurge na Globo e o público reage: 'Que nostalgia'

Contratado da Band, Zeca Camargo surge no palco do Fantástico para homenagear Gloria Maria e o público aprova

O apresentador Zeca Camargo está longe da Globo há quase 3 anos e está atualmente contratado pela Band. Porém, ele reapareceu na telinha da Globo para uma homenagem especial para a jornalista e apresentadora Gloria Maria, que faleceu no dia 2 de fevereiro. Neste domingo, 5, a emissora reuniu antigos apresentadores do Fantástico no palco para relembrarem histórias com Gloria Maria. Assim, Zeca Camargo ressurgiu na emissora.

A participação dele repercutiu nas redes sociais e os internautas aprovaram e fizeram comentários no Twitter. “O Zeca Camargo tem a cara do Fantástico. Que nostalgia esse momento”, disse um internauta. “Globo botou até o Zeca Camargo no palco do Fantástico de volta pra homenagear a Gloria Maria”, afirmou outro. “Alô Globo, recontrata o Zeca de novo. Esse sabe muito”, afirmou mais um. “Que homenagem bonita com todos os ex-apresentadores do Fantástico pra Gloria Maria. Até o Zeca Camargo que saiu da Globo está presente”, declarou mais um. “O quanto a Gloria Maria era importante para a Globo é ver o Zeca Camargo novamente no Fantástico para homenagear ela. Isso é de um gesto nobre”, contou um fã. “Que bacana a participação do Zeca Camargo no Fantástico”, escreveu outro.

Gente, o Zeca Camargo tá tão diferente! 🤔 #fantastico — Janaína Frechiani (@janafrechiani) February 5, 2023

Ótima essa ideia de reunir os apresentadores antigos do Fantástico para homenagear Glória Maria. Especialmente que bom trazerem também o Zeca Camargo, atualmente na Band. Há um tempo isso era impensável na Globo. — Márcio Adson (@marcioadson) February 5, 2023

MOMENTO HISTÓRICO: apresentadores e ex apresentadores do Fantástico todos juntos, para homenagear a eterna Glória Maria.



Presentes: Maju, Poliana, Pedro Bial, Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt e Patricia Poeta #Fantasticopic.twitter.com/x8m7zpnpc2 — 👀 (@_bob_construtor) February 5, 2023

O Zeca Camargo tem a cara do Fantástico! Que nostalgia esse momento!#Fantastico — GUS TÁ VOado (@134Guss) February 5, 2023

Zeca Camargo relembra os momentos ao lado de Glória Maria no #Fantástico! 🖤 pic.twitter.com/eR8KRf3dh8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 5, 2023

Apresentadores relembram momentos com Gloria Maria

Pedro Bial, Zeca Camargo, Tadeu Schmidt, Renata Ceribelli e Patricia Poeta fizeram homenagens para Gloria Maria em uma participação juntos no palco do Fantástico. Para Maju Coutinho e Poliana Abritta, eles relembraram momentos da convivência com a jornalista.

Pedro Bial disse: “Uma amizade de verdade, amor”. E Zeca Camargo completou: “Ganhei também uma amiga, e uma rival. Que delicia disputar com ela quem tinha viajado mais. O titulo é seu, Gloria”.

Patricia Poeta relembrou um presente quando assumiu o lugar de Gloria Maria no Fantástico. “Ela me deu um buquê de flores lindo me desejando boa sorte. Assumir o Fantástico foi uma responsabilidade e tanto. Como eu disse em vida, ela é uma mulher insubstituível, ela é única, foi pioneira e é única no que fez”, contou.

Renata Ceribelli lembrou que era a substituta de Gloria Maria em suas férias. “Você vai cobrir as férias da Gloria Maria ao lado do Bial, imagina?! Ela já era gigante, era uma responsabilidade incrível. Eu tive a oportunidade de observar como repórter o quanto ela lutava por uma noticia”, contou. Tadeu Schmidt afirmou: “É um dos seres humanos que mais viveram experiências em toda a história. Eu estava chegando e ela estava saindo. Eu cheguei em maio e ela saiu no final do ano. Tenho um carinho enorme. A memória que eu tenho da Gloria é que eu nunca vi a Gloria chegando desanimada, ela chegava com tudo”.