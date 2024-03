Xuxa mostra viagem de férias com seu namorado Junno Andrade

Passando alguns dias no Caribe, Xuxa mostra um pouco de sua viagem de férias ao lado do namorado, Junno Andrade; confira o vídeo!

A apresentadora Xuxa Meneghel está aproveitando um descanso merecido para curtir um clima romântico com seu namorado, o ator JunnoAndrade. Nesta sexta-feira, 22, a famosa mostrou um pouco da viagem que fez com seu amado para o Caribe.

Em seu perfil oficial do Instagram, a Rainha dos Baixinhos compartilhou alguns registros de seu passeio, que ainda contou com a companhia de sua cadelinha, Doralice. Juntos, os três apareceram embarcando no aeroporto ainda no Brasil e depois dividiram alguns cliques curtindo as praias caribenhas.

"Um pouquinho das nossas férias pra vocês", escreveu Xuxa na legenda da publicação. Nos registros, a artista posou ao pôr-do-sol com Junno e Doralice. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo vídeo. "Finíssima a Doralice", disse um fã. "Boa viagem queridos", desejou outro.

Confira a publicação:

Xuxa detona fala de Fernanda sobre maternidade

No último dia 20, Xuxa soltou o verbo para criticar uma fala de Fernanda no BBB 24. Em suas redes sociais, a apresentadora repreendeu a sister, que admitiu que tem dias que tem vontade de bater em seus filhos.

A mãe de Sasha Meneghel, que é conhecida por seu combate à violência infantil, fez uma declaração sobre a atitude da confeiteira ao compartilhar o vídeo nos stories de seu Instagram. "Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pela suas crias, pelos seus filhos".

Em seguida, a cantora repreendeu a declaração da mãe solo. "Em 10 em 10 horas uma criança é morta no mundo por maus tratos! Dizer "eu te bato porque quero o teu bem", está errado, "bater em você dói mais em mim do que em você", está errado, "eu te bato pra você aprender", também é errado, "querer jogar seus filhos pela janela" (mesmo que seja uma expressão), é errado, "querer ser presa", pois tem vontade de fazer uma loucura e verbalizar isso é muito errado, isso endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar, NEM DE BRINCADEIRA devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha! Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo Brasil", continuou a loira.

Por fim, Xuxa ainda deixou um recado para Fernanda: "Filhos não são 'coisas' que temos e podemos fazer tudo com eles. NÃO, não mesmo, Fernanda, nem em pensamento vc deveria ter e dizer essas frases. Aliás ninguém que tenha esse tipo de pensamento deveria ser mãe (desabafo de uma mãe, mulher, que está usando o seu espaço pra falar sobre esse assunto tão importante)".