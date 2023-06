William Bonner curte férias em Paris ao lado de mulher e filha

Natasha Dantas compartilha clique romântico ao lado de William Bonner durante viagem com marido e enteada

Nesta terça-feira, 27, a nutricionista Natasha Dantas aproveitou para compartilhar alguns registros de sua viagem. Curtindo as férias ao lado do marido, o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner, e da enteada, Bia Bonemer, a profissional da saúde exibiu alguns momentos de suas férias em Paris, na França.

“Com ele em Paris”, escreveu a nutricionista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Natasha e William aparecem em um clima para lá de romântico na cidade da luz, observando a tão impressionante Torre Eiffel de um ponto turístico distante do principal marco parisiense.

Além do maridão, Natasha está acompanhada de sua enteada, Bia Bonemer, durante a viagem. Através de seus stories de seu perfil oficial, a nutricionista vem mostrando alguns momentos da viagem, e aproveitou para tirar uma selfie com a filha de Bonner. “Com ela em Paris”, escreveu a madrasta apaixonada.

William Bonner passou por cirurgia em fevereiro

Em fevereiro deste ano, o apresentador William Bonnerpreocupou os fãs ao contar que se afastou do Jornal Nacional por alguns dias após passar por uma cirurgia. Ele passou por um procedimento cirúrgico para remover hérnias inguinais.

Nas redes sociais, ele contou que estava bem e que o procedimento foi feito por laparoscopia. Ele fez o post para rebater os boatos de que teria sido internado às pressas. "Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".