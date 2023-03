Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem em clima de romance em parque de diversões

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe posaram para fotos românticas durante passeio em parque de diversões

Neste último domingo, 5, Virginia Fonseca e Zé Felipe posaram para uma série de fotos românticas em um parque de diversão.

A influenciadora e o cantor surgiram em clima de romance nos parques da Universal, em Orlando, Estados Unidos.

“Photo Dump do nosso dia na Universal! 1- Apertando meu fofinhu. 2- Um beijinho porque existe amor nos parques além de muita diversão. 3-Óbvio que tiraríamos uma foto com a galossaura. 4 -Era pra ser uma foto Tumblr mas o Josephino consegiu estralar minha coluna toda e eu tomei um susto. 5- Tomando água da chuva”, descreveu Virginia as imagens em sua conta no Instagram.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha adorou as fotos e elogiou o casal apaixonado: “Lindos da minha VIDA”.

Os seguidores dos pais de Maria Flor (4 meses) e Maria Alice (1) também adoraram os cliques e rasgaram elogios nos comentários! “Tô amando a viagem em família, que Deus abençoe”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Lindos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Casalzão!

Ainda durante a viagem aos Estados Unidos, Virginia encheu as redes sociais de amor ao escrever uma carta aberta para o marido.

"Me apareceu você, Josephino! Como Deus foi bom comigo, me deu o que sempre sonhei, um homem que sempre quis ter, uma família, parceiro, engraçado, lindo, talentoso e um ótimo marido e pai! Josephino, te amo muito, que Deus abençoe nossa união pra sempre”, escreveu Virginia na legenda do post.