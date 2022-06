Ticiane Pinheiro mostra férias de inverno em família: ''Aventura congelante''

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar momento de suas férias em família em Campos do Jordão

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 07h42

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) já está curtindo as férias de inverno com a família!

Nesta terça-feira, 21, a loira compartilhou fotos com César Tralli (51) e Rafaella Justus (12) durante um passeio radical no gelo em Campos do Jordão, em São Paulo, e divertiu.

"Nossa aventura congelante", escreveu a famosa ao exibir os registros no local cheio de esculturas de gelo.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com os cliques da família aproveitando o descanso no local divertido. "Família linda", admiraram. "Boas férias", desejaram outros.

Ainda recentemente, Ticiane Pinheiro mostrou outro passeio radical em família. Na ocasião, a caçula, Manuella (2), surpreendeu ao aparecer pegando animais como sapo e cobra nas mãos.

Antes de sair de férias, a apresentadora do Hoje Em Dia compartilhou um vídeo lavando roupa e impressionou ao exibir seu lado dona de casa na rede social.

Ticiane Pinheiro mostra passeio congelante durante as férias; veja: