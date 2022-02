Ticiane Pinheiro combina look casual com Rafaella Justus e esbanja estilo

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao aparecer com look despojado semelhante ao da filha mais velha

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 11h01

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) encantou com mais um look do dia!

Dessa vez, ela chamou mais atenção dos seguidores ao aparecer toda estilosa ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus (12), nesta terça-feira, 22.

Usando peças casuais e despojadas, a apresentadora da Record TV e a herdeira sugiram cheias de estilo nos cliques.

"2.2.2022. @rafapinheirojustus. Te Amo MUITOOOO", escreveu Ticiane Pinheiro na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas encheram a dupla de elogios. "Que lindas", admiraram os fãs. "Gostei do tênis colorido", aprovaram os seguidores o estilo diferente da loira.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro arrancou mais elogios ao montar um look com cropped, deixando sua barriga sequinha à mostra.

Veja o look de Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus: