Tiago Abravanel turista pela Itália de salto e recebe declaração do marido: ''Gato''

Ator Tiago Abravanel turista por Milão, na Itália, de salto alto e recebe declaração romântica do marido

Redação Publicado em 07/06/2022, às 09h19

O ator e ex-BBBTiago Abravanel (34) roubou a cena nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 07, ao compartilhar os primeiros registros de sua viagem por Milão, na Itália.

Pronto para conhecer a cidade italiana pela primeira vez, o diretor combinou um terno de alta costuma com uma bota de salto alto.

No registro, o diretor aparece em uma sacada luxuosa com uma vista belíssima: "A primeira vez na Itália a gente nunca esquece! Chora no look da gata!", celebrou ele.

Nos comentários, o cantor foi muito elogiado, inclusive pelo maridão, Fernando Poli (37): "Gato", declarou ele com intonação. "Arrasou! O look de milhões", disparou um seguidor. "Servindo tudo nessa viagem", brincou um terceiro.

