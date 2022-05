Tiago Abravanel relembra viagem romântica para a Bahia ao lado de Fernando Poli: ''Já estamos com saudade''

Tiago Abravanel lembrou com carinho uma viagem romântica que fez para a Bahia ao lado de Fernando Poli

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 15h15

Nesta sexta-feira, 13, Tiago Abravanel (34) decidiu usar suas redes sociais para lembrar uma viagem especial que fez recentemente para a Bahia ao lado do marido, Fernando Poli (37).

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece coladinho um momento romântico com o amado, em um hotel de luxo.

O artista ainda publicou alguns cliques exibindo seu look estiloso, com uma camisa estampada toda coloria e um óculos de sol elegante que refletia em suas lentes a beleza do lugar.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Bom dia Brweisil! E já estamos com saudade Bahia! Foi rápido D+… mas sempre voltaremos!". Fernando aproveitou ainda para deixar sua declaração para o amado: "Nosso lugar".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post: "Que casal maravilhoso!", disse um. "Lindos!", falou outro. "Que incrível", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Tiago Abravanel e Fernando Poli curtindo uma viagem romântica pela Bahia: