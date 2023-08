Susana Vieira aproveita verão em Portugal com a nora: "Muito felizes"

A atriz Susana Vieira está curtindo os dias quentes em Portugal, ao lado de sua nora Ketryn; confira o álbum da viagem!

A atriz Susana Viera decidiu curtir seus 81 anos em Portugal, na Europa. Ao lado do filho, Rodrigo Vieira, e sua nora, Ketryn Goetten, a artista aproveitou os dias quentes em Algarve, no litoral português. E nesta segunda-feira, 28, ela decidiu compartilhar um pouco de sua viagem com seus seguidores.

Através de seu Instagram, Susana surgiu ao lado de sua nora na praia. Juntas, as duas esbanjaram beleza com belos óculos escuros. A atriz apostou em um maiô azul e branco chiquérrimo para a ocasião. As duas posaram abraçadinhas, em meio de muitas risadas.

"Viajamos e fomos muito felizes!!! Eu e minha nora Ketryn", escreveu Susana na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores enalteceram os registros da famosa. "Minha ídola é a atriz mais linda do mundo", disse o ator Júlio Rocha."Viva Susana", celebrou a atriz Maria Padilha.

"Como você é tão cheia de luz, como eu te admiro, você é minha diva", escreveu fã. "Eu queria tanto uma sogra dessas", disparou outro. "Cada dia mais linda", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira celebra 81 anos com luxo e sofisticação em Portugal

No último dia 23, a atriz Susana Vieira comemorou o seu aniversário de 81 anos. A famosa decidiu renovar o bronzeado em Portugal, na Europa, e comemorar a grande data ao lado da família. E as comemorações estão contando com muito luxo!

Após ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã maravilhoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.