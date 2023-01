Silvia Poppovic viaja com a filha após morte do marido: "Colocar a tristeza de lado"

Um mês após o falecimento do marido, Silvia Poppovic vai curtir as férias com a filha, Ana, em Paris

Um mês após a morte de Marcello Bronstein, a apresentadora Silvia Poppovic (67) decidiu sair de férias com a filha, Ana (22). O marido da artista faleceu em novembro do ano passado, aos 78 anos, quatro meses após ter sido submetido a um transplante de medula para tratar uma leucemia.

Nos Stories do Instagram, Silvia compartilhou uma foto ao lado da filha, mostrando que eles estavam prontas para viajar, e revelou que elas vão passar duas semanas em Paris, na França.

"E aí, para onde estamos indo?", questionou ela na primeira imagem. Em seguida, a apresentadora falou sobre o destino da viagem. "Depois de anos, indo flanar a Paris", celebrou.

Já no feed do Instagram, Poppovic publicou uma foto no aeroporto, exibindo o passaporte, e falou sobre as férias ao lado de Ana. "Paris, me aguarde! Duas semanas de férias, com a filhota, flanando pela cidade luz. Sem hora pra nada; sem stress e tentando colocar a tristeza de lado! Quem vem junto?", escreveu ela.

Silvia Poppovic chora ao lembrar do marido

A apresentadora Silvia Poppovic não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o seu processo de luto após a morte do marido, o médico Marcello Bronstein. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo contando sobre como está se sentindo enquanto assimila a dor da perda.

"Tenho vivido dias de luto e tristeza com a falta do Marcello. Ao mesmo tempo, sinto que cada novo dia precisa ser valorizado e curtido com toda a intensidade. Nesse vídeo, me emociono ao falar para você desse momento tão delicado", disse ela na legenda do vídeo.

