Silvia Poppovic chora ao relembra da morte do marido: 'Luto muito intenso'

Silvia Poppovic desabafa ao falar sobre a morte do marido, Marcello Bronstein: 'Eu não queria estar chorando'

A apresentadora Silvia Poppovic não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o seu processo de luto após a morte do marido, o médico Marcello Bronstein. Ele faleceu há poucas semanas após lutar contra a leucemia. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo contando sobre como está se sentindo enquanto assimila a dor da perda.

“Tenho vivido dias de luto e tristeza com a falta do Marcello. Ao mesmo tempo, sinto que cada novo dia precisa ser valorizado e curtido com toda a intensidade. Nesse vídeo, me emociono ao falar para você desse momento tão delicado”, disse ela na legenda do vídeo.

Nas imagens, ela fez um depoimento. “Tenho vivido um luto muito intenso. Primeiro porque eu morro de saudades dele, a gente tinha uma boa relação, era um casamento de muita parceria, onde a gente conversava, trocava ideias, tinha muita vitalidade a nossa relação. Então, de um lado isso é difícil porque é um tobogã de emoções, a falta que faz é enorme, de outro lado, sei que eu vou ter boas memórias dele. Preciso voltar a pegar a minha rotina de jeito e eu estou me esforçando muito para fazer isso. Desculpa, eu não queria estar chorando, mas é assim que a gente vive. Uma hora está chorando, outra hora está rindo”, relatou.

Logo depois, Poppovic completou: "Ainda bem que tenho ele dentro de mim e tenho o carinho de tantas pessoas. Não é fácil viver o luto, é muito difícil, mas a vida tem que ser vivida, eu tenho uma filha de 22 anos, tenho uma vida que eu quero viver com a maior qualidade e vou me empenhar muito para fazer de cada dia um dia importante".

Por fim, ela disse: "Então é isso, eu queria dizer que a partir da semana que vem agora eu estou retomando o meu trabalho e vai ser com risadas, com choros, eu sei disso, desculpa ter me desorganizado aqui, mas eu conto com seu apoio, com seu aplauso, com a sua torcida e com o seu amor".

Assista ao vídeo com o desabafo de Silvia Poppovic: