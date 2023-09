Sheron Menezzes surge com look deslumbrante em viagem a Milão: "Bela"

Em viagem a Milão, a atriz Sheron Menezzes surge deslumbrante com look super chique; confira fotos!

Nesta quinta-feira, 21, a atriz Sheron Menezzes compartilhou novos cliques de sua viagem a Milão, na Itália. A artista, que recentemente estava no ar com a novela Vai Na Fé, da Globo, está curtindo sua passagem pelo país para um evento de moda e aproveitou para atualizar seu Instagram.

Em seu feed, a musa surgiu deslumbrante ao apostar em um conjunto chique para passear pelas ruas italianas. Sheron escolheu peças de alfaiataria verde e mini blusa preta, que lhe deram um ar casual, porém bem elegante. A gata mostrou sua look em um vídeo encantador e compartilhou mais detalhes em um álbum de fotos.

"Bom dia Itália... indo ali pegar um café!", escreveu a famosa em uma das publicações. "Minha vida. Nas ruas de Milão...", disse em outro post. E é claro que ela recebeu diversos elogios para seus cliques lindos nos comentários.

"Gata italiana", escreveu a atriz Clara Moneke. "Bela", disse a atriz Cris Vianna."Rycaaa!", disparou a atriz Camila Pitanga."Um visual mais lindo do que o outro", enalteceu fã. "Que look perfeito!! Diva!!", disse outro. "Sempre linda essa menina", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Carolina Dieckmann arrasa com look chique em Miami

Outra atriz que arrasou em seu look foi Carolina Dieckmann. Em Miami, a musa curtiu seus dias de folga para passear e atualizar as fotos de seu Instagram. E no seu último dia dos Estados Unidos, a loira surgiu lindíssima para novos cliques.

Na última quarta-feira, 20, ela apostou em um look super simples, mas bem elegante. Carolina apostou em um vestido preto de couro, com cinto e um trench coat marrom. Com cabelos mais curtinhos, ela fez carão para a câmera.

"Miami até que rendeu uns clicks, né? rs", escreveu a atriz na legenda da publicação, que recebeu vários elogios nos comentários. "Sasenhoraaaaaa", escreveu a apresentadora Lívia Andrade."Deusaaaaa", disse Léo Fuchs, amigo de Carol que lhe acompanhou na viagem. "Carolinaaaa, como você é linda", elogiou fã.