Shawn Mendes surpreende fãs ao surgir em viagem pelo México

O cantor Shawn Mendes posou para diversas fotos durante viagem ao México e compartilhou momentos em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 28, Shawn Mendes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar momentos de sua viagem ao México.

O cantor surgiu apenas de regata e calça marrom em frente a um lago descansando nas fotos feitas por Miranda McDonald.

“México, obrigado por tudo! Amo o país e sua cultura. Estar aqui me enche de luz e energia. A comida, as pessoas, a música e a terra me encantam, escreveu o artista na legenda da postagem feita em seu Instagram.

No final de semana, o dono do hit “Stitches” compartilhou mais momentos de sua viagem e cliques de um passeio pela Cidade do México.

Em algumas dessas fotografias, Shawn surgiu sem camisa e mostrou as queimaduras de sol feitas em seu corpo e a marca que a regata usada deixou nele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shawn Mendes (@shawnmendes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shawn Mendes (@shawnmendes)

Negou!

Recentemente, Shawn Mendes e a cantora Sabrina Carpenter foram vistos juntos saindo de uma festa e rumores de um possível namoro começaram a surgir.

Neste mês, o cantor foi perguntado sobre uma possível relação com Sabrina e negou a possibilidade da dupla estar namorando.