Schynaider Moura surge em cliques românticos com o namorado, João Guilherme, durante viagem

Schynaider Moura (34) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para dividir com os seus seguidores algumas fotos de sua viagem com o namorado, João Guilherme (18).

A modelo e o apresentador, filho de Fausto Silva (72), estão curtindo os primeiros dias do ano em Saint Barthélemy, no Caribe, e ela publicou no feed do Instagram alguns registros em que aparece trocando carinho com o amado.

Ao compartilhar os cliques românticos, Schynaider se declarou para o amado com um trecho da música Não Vá Embora, de Marisa Monte.

"'E no meio de tanta gente eu encontrei você/ Entre tanta gente chata sem nenhuma graça, você veio/ E eu que pensava que não ia me apaixonar/ Nunca mais na vida… Eu podia ficar feio, só, perdido/ Mas com você eu fico muito mais bonito/ Mais esperto/ E podia estar tudo agora dando errado pra mim/ Mas com você dá certo…' Marisa Monte @joaosilva #teamo #happyaniversary", escreveu ela.

Os dois, vale dizer, completaram 1 ano de namoro no dia 30 de dezembro. Na ocasião, a modelo compartilhou fotos com o amado no Caribe, comemorando a data, e contou um pouco sobre o momento especial. Ela contou que há um ano eles estavam no mesmo local iniciando o romance, que na época foi tão falado por conta da diferença de idade dos pombinhos. "Um ano depois… no mesmo lugar onde tudo começou… ", escreveu.

