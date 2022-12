Filho de Faustão celebra um ano de namoro onde começou com a amada: ''Mesmo lugar''

Schynaider Moura celebrou um ano de relacionamento com o filho de Faustão, João Guilherme Silva, em praia onde engataram romance

O filho de Faustão (72), João Guilherme Silva (18), e a namorada, a modelo Schynaider Moura (34), completaram um ano de namoro nesta sexta-feira, 30. Na rede social, a nora do apresentador compartilhou fotos comemorando a data e contou um pouco sobre o momento especial.

Curtindo uma viagem com a família do comunicador em Saint Barthélemy, no Caribe, Schynaider Moura surgiu sorridente ao lado do co-apresentador do Faustão na Band e comentou que há um ano estavam no mesmo local iniciando o romance, que na época foi tão falado por conta da diferença de idade dos pombinhos.

"Um ano depois… no mesmo lugar onde tudo começou… ", escreveu a modelo ao posar em clima de romance com o amado.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal apaixonado. "Vocês são lindos", disseram os fãs. "Fofos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Schynaider Moura exibiu um almoço com a família de Faustão durante a viagem de férias. Ela ainda surpreendeu ao surgir em um clique raro com a cunhada, a irmã mais velha de João Silva, Lara Silva (24)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Faustão surge em foto rara com os três filhos e a esposa

O apresentador Faustão roubou a cena em uma nova foto com a sua família. Nesta quinta-feira, um dos filhos dele, João Guilherme Silva, compartilhou uma foto inédita com os irmãos, Lara e Rodrigo, o pai, Fausto Silva, e a mãe, Luciana Cardoso.

No clique, os herdeiros de Faustão e a esposa dele surgiram sorridentes, mas o comunicador se divertiu ao fazer uma careta bem na hora do registro. Nos comentários, os fãs aprovaram o momento familiar. “Família mais querida”, disse um seguidor. “Que beleza”, afirmou outro. “Amo essa família”, declarou mais um.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!