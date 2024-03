Sasha Meneghel se despede de Paris com fotos de tirar o fôlego

Na Europa para prestigiar a Semana de Moda, Sasha Meneghel se despede de Paris ao abrir álbum de fotos de tirar o fôlego; confira!

A modelo Sasha Meneghel curtiu muito a Semana de Moda de Paris nos últimos dias. No entanto, nesta quinta-feira, 7, a filha de Xuxa já se despediu da França e fez questão de compartilhar alguns cliques encantadores da Cidade Luz em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de João Lucas abriu o álbum de fotos ao dar tchau para Paris e deixou seus seguidores sem ar com os cliques encantadores. Somente de roupão, Sasha deixou os ombros à mostra e posou na janela de seu quarto, com vista para a Torre Eiffel.

"Adeus Paris", escreveu a famosa na legenda da publicação, onde colocou seu belíssimo rosto para jogo e recebeu vários elogios de seus seguidores nos comentários. "Linda é pouco perto da sua beleza", disse um internauta. "Parece até uma obra de arte", declarou outro. "Chiquérrima", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Xuxa se emociona ao recordar último contato com Ayrton Senna

Recentemente, a apresentadora Xuxa não conteve sua emoção ao falar sobre seu ex-namorado, Ayrton Senna. O ex-piloto de Fórmula 1 foi vítima de acidente que ocasionou sua morte em 1994, durante uma corrida no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Emocionada, a loira recordou o pedido que fez ao ex-namorado um dia antes da tragédia.

Xuxa contou que seu último contato com Senna ocorreu através de uma ligação telefônica. Em participação no documentário "Sullivan e Massadas: retratos e canções", original Globoplay, a mãe de Sasha Meneghel explicou que havia aconselhado o piloto a não participar da corrida.

"Temos histórias boas e ruins. Isso do Ayrton, muita gente não sabe. Mas nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tinha saído a revista CARAS, na época. Sullivan mostrou e disse: 'Você viu que o Senna mandou um recado [na revista] para você?'. A Marlene [Mattos] disse também: 'A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem'. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele", declarou ela.

Em meio às lágrimas, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que tinha planos de encontrar Ayrton Senna após a corrida na Itália. "Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente", relembrou Xuxa.