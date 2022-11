Sarah Andrade abre álbum de fotos da viagem que fez pela Amazônia

A ex-BBB Sarah Andrade visitou aldeia, interagiu com botos e conheceu artesanato local

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 11h23

A ex-BBB Sarah Andrade (31) abriu seu álbum de fotos da viagem que fez pela Amazônia. Ela visitou alguns pontos famosos da região e conheceu uma aldeia indígena, para aprender sobre o artesanato local.

Sarah ainda interagiu com animais e teve até o rosto pintado. "Já tá pronta pra acampar na chapada comigo!", comentou a amiga e ex-colega de confinamento, Thais Braz (29). "Irado", disparou Bil Araújo (30).

Em uma postagem no seu perfil do Instagram, Sarah legendou: "Aaaaaaah Manaus… como eu amo esse lugar e toda a riqueza de cultura que ele tem. Obrigada por me ensinar tanto e nos receber tão bem!".

"Tô amando ver sua aventura Sarinha, e você feliz, maravilhosa", falou um fã. "Amei a sua tour, tão lindo conhecermos cada vez mais as culturas do nosso país", disse outra. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Andrade (@sarahandrade) Sarah Andrade escolhe biquíni mínimo para renovar o bronzeado em cenário paradisíaco

Sarah Andrade também apareceu nas redes sociais no último dia 08 e surpreendeu os fãs com novas imagens. Nelas, a ex-BBB renova o bronzeado em um cenário paradisíaco e usa um microbiquíni branco no modelo fio dental, que realçou sua beleza e esbanjou sensualidade.

Ela também fez uma pose ousada, sentada em uma pedra. De lado, levantou uma das pernas e quase deixou a virilha à mostra. A sua barriga sarada e os seios fartos também ficaram evidentes no clique. Sarah olhou bem séria para a câmera e deixou os cabelos longos, soltos.

"Ela é praia, sol, mar, calor… Vocês também estão sentindo essa vibe do verão chegando?!", legendou ela na publicação em seu perfil no Instagram. Prontamente, os seguidores dela a encheram de elogios. "Linda", disse uma. "Perfeita", escreveu outra. "Musa do verão", se derreteu uma terceira.