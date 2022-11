Sandy e o marido, Lucas Lima, viajam juntos para Barcelona: "Rolê campeão"

Sandy e o marido, Lucas Lima, tiraram alguns dias para curtir a Espanha e postaram registros nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 12h50

A cantora Sandy (39) e seu marido Lucas Lima (40) decidiram viajar em casal. Os pombinhos estão em Barcelona, na Espanha, passeando pela cidade nos restaurantes, museus e cafeterias. No primeiro dia na cidade, eles visitaram o Parc Güell, Casa Batlló de Antoni Gaudí, Las Ramblas e muitos outros pontos turísticos.

"Espanha dia um. Socorro, que lugar tri! Rolezito campeão com a patroa. Para cima deles, time", escreveu Lucas, na legenda do vídeo que postou no Instagram, para compartilhar as experiências dos dois. O termo utilizado por ele para se referir ao local, é uma gíria do Rio Grande do Sul, estado onde nasceu, que significa "legal".

A apresentadora Fernanda Gentil (35) deixou seu comentário: "Que delícia", escreveu ela. Outro seguidor, elogiou o jeito que Lucas mostrou a viagem: "Você é muito bom para apresentar as viagens, os lugares. É divertido e mostra lugares diferentes, parabéns, gostei". Sandy ainda comentou: "Ainda tem nós dois do futuro ali na frente da fonte do Parc Güell".

Sandy se declara no aniversário do marido

Lucas Lima completou mais um ano da vida no dia 11 de outubro. Nas redes sociais, o músico ganhou uma homenagem especial da esposa, Sandy. A artista publicou um clique dele com o gatinho da família e fez uma linda declaração ao celebrar o aniversário do marido, com quem tem um filho, Theo (08).

"Que bom te aprender todos os dias e, assim, me aprender também. Que bom chegar aos seus 40 estando há mais de 20 do seu lado. Que bom ir descobrindo a gente nesse caminho. Que bom ser feliz com você!", começou escrevendo.

"Que sua nova volta ao sol te traga leveza, paz no coração e todas as conquistas que você merece, meu amor. Eu vou estar bem aqui, do seu lado, te apoiando e celebrando com você sempre. Saúde. Te amo!", se derreteu Sandy por Lucas, com quem é casada desde 2008.