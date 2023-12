Sabina Simonato mostra início das férias com a filha

Longe do trabalho, apresentadora da Globo, Sabina Simonato, mostra momento de curtição com sua única herdeira durante viagem de fim de ano

A apresentadora Sabina Simonato está de folga do trabalho na Globo e aproveitou para viajar com a sua única filha, a pequena Sophia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 28, a jornalista compartilhou registros do momento divertido com a herdeira.

O local escolhido pela comunicadora do Bom Dia São Paulo foi um hotel em Águas de São Pedro com brinquedos para a menina se distrair. Inclusive, Sophia encantou ao aparecer toda estilosa se refrescando nas piscinas infantis.

"Quanta energia SoSo", disse ela ao revelar as fotos fofíssimas. Nos comentários, os seguidores admiraram os registros. "Boas férias", desejaram para a jornalista. "Que linda", elogiaram outros ao verem a menina com a mãe.

Ainda nos últimos dias, Sabina Simonato encantou ao mostrar a visita que a filha fez para ela em seu trabalho. A garota foi até os estúdios da Globo e conheceu o local onde a mamãe dá as notícias.

Sophia nasceu em maio de 2021 e, desde então, domina o perfil da apresentadora no Instagram. A jornalista já mostrou vários momentos da criança. A menina é fruto do casamento de sete anos de Sabina com Evandro Gondolfi.

Sabina Simonato anuncia gravidez

No final de 2020, Sabina Simonato anunciou que estava grávida de Sophia. "Eu queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim. São dois! É isso aí, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Você pode estar pensando: 'Sabina, está demorando tanto para gravar, quer fazer mistério?'. Eu estou suando aqui, já gravei tanto, já chorei, porque é um momento muito especial. É isso, serei mamãe", disse ela, que na época estava com 35 anos.

