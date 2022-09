Rosanne Mulholland e Marcos Veras mostram fotos da viagem em família para a Bahia

Os atores Rosanne Mulholland e Marcos Veras dividiram algumas fotos da viagem em família para a Bahia

Rosanne Mulholland (41) e Marcos Veras (42) usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para postar alguns registros em família. O casal viajou para Bahia com o filho, Davi (2), e dividiu alguns registros na praia e também durante alguns passeios.

Nas imagens, a atriz aparece usando um biquíni estampado enquanto mergulha no mar com o herdeiro, que usa uma camisa e sunga. Em outros cliques, o menino está sentado em uma cadeira de praia usando um chapéu, enquanto toca violão. "Dias de axé! #bahia #praiadoforte #família", escreveu Rosanne na legenda da publicação.

Veras também postou fotos com o filho na praia. O ator surgiu usando uma camisa branca, uma bermuda, chinelo e pochete. Na legenda da postagem, o artista apenas colocou dois emojis, um de coração e outro de sol.

Confira as fotos da viagem de Rosanne Mulhollan e Marcos Veras com o filho, Davi:

Aniversário de 2 anos do filho de Rosanne Mulholland e Marcos Veras

Rosanne Mulholland dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos do aniversário de dois anos do filho, Davi. A atriz e o marido reuniram os familiares e amigos para comemorar a data especial, que teve como tem 'Fazendinha'. Nas imagens, o menino aparece sorridente ao lado dos pais, enquanto usa uma camisa xadrez e um macacão jeans.

"Meu amorzão completou 2 anos!!! Emoção tão grande para um coração de mãe. Davi me enche de amor, alegria, orgulho e ternura. A cada nova frase, cada nova descoberta, cada nova música, uma nova onda de felicidade. Acompanhá-lo é minha maior alegria. Cada conquista do Davi é minha também. Parabéns por essa criança maravilhosa que você está se tornando, meu filho!!! Te amo mais que tudo!!!! Viva Davi!", escreveu.

